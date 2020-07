Indehaver Brian Thomsen kunne onsdag morgen konstatere, at der manglede en del computere, telefoner og Ipads efter indbruddet. Foto: Torben Andersen

Voldsomt indbrud i Expert

Klokken 02.35 natten til onsdag gik alarmen til Expert og Punkt 1 i Algade i Nykøbing. Ukendte gerningsmænd havde trukket gitteret, der hænger foran indgangen ud, og de havde smadret glasdøren. Indehaveren, Brian Thomsen, kunne efterfølgende konstatere, at indbrudstyvene havde været med målbevidste.

Naboer har oplyst ham om, at indbruddet kun tog et par minutter, og at gerningsmændene trak gitteret ud ved hjælp af en bil. Politiet kom hurtigt til stede med en hundpatrulje.