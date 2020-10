Se billedserie Brandvæsenet arbejder på højtryk med at slukke brand i den stråtægte Nygårdens Gårdbutik ved Nykøbing. Foto. Martin Hoffmann Kønig

Voldsom brand i Nygården

Odsherred - 28. oktober 2020 kl. 10:41 Af Helene Nielsen og Martin Hoffmann Kønig

Onsdag formiddag er Vestsjællands Brandvæsen brandvæsenet rykket ud til Nygården Gårdbutik på Højbyvej lidt udenfor Nykøbing, hvor der ved 9-tiden blev opdaget brand i en personalebygning i forbindelse med butikken.

- Vores medarbejdede mødte ind ved 9-tiden, og opdager pludselig, at der kommer røg fra personalerummet, siger Katja Klarskov, som er presseansvarlig hos Granhøjen, som er en privat virksomhed med bo- beskæftigelses- og behandlingstilbud for socialt og psykisk udsatte, og også driver gårdbutikken.

Brandårsagen er endnu ikke kendt, men eftersom der er tale om en gammel stråtægt gård, spredte ilden sig hurtigt, og det forventes, at slukningsarbejdet kan tage flere timer.

- Vi ved ikke noget om brandårsagen, men det kan jo godt tænkes, at der er tale om fejl i elektriske installationer eller andet i så gammlet et hus, siger Katja klarskov.

Klokken 11.30 er brandvæsenet fortsat i gang med at efterslukke, og ifølge indsatsleder Johnny Hellfritzsch, fra Vestsjællands Brandvæsen, vil det tage adskillige timer endnu, fordi brandvæsenet først skal have sikret sig, at de har nået alle brandlommer, før de kan gå i gang med den egentlige efterslukning.