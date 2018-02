Det var ikke te-vand, der kom i elkedlen da en 41-årig mand havde et opgør med sin ven tilbage i september sidste år.

Voldsmand tissede i vennens elkedel

Odsherred - 08. februar 2018 kl. 10:33 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var i skuffelse og vrede over, at han ikke havde adgang til stoffer, der fik situationen til at eskalere i en sådan grad, at en 41-årig mand endte med at tisse i vennens elkedel.

Læs også: Anholdt med 12 klumper hash

Sådan forklarede manden sig onsdag, da Retten i Holbæk tog hul på et sagskompleks, hvor han står tiltalt for i alt 16 lovbrud. Blandt andet for vold og vidnetrusler på en adresse i Fårevejle den 18. september sidste år.

- Vi har taget stoffer sammen i mange år. Jeg var der for at få stoffer, men han havde ikke nogen, og så blev jeg skuffet og sur, forklarede manden der er tidligere dømt for vold, og han erkendte at der også var røget noget alkohol indenbords den dag.

- Vi bliver lidt uvenner, og så skubber jeg til ham og ja, så pisser jeg i hans elkedel, forklarede han dommer Kinna Eidem og de to domsmænd i retssal D.

Dommeren var tydeligt overrasket over den særprægede handling og spurgte:

- Hvorfor tissede du i elkedlen?

- Det gjorde jeg bare. Det var lidt hævn, fordi han ikke havde noget narko, forklarede han.

Men at han skulle have nikket indtil flere skaller og taget kvælertag på manden, det nægtede han pure.

- Det er forkert. Han lyver, måske fordi jeg har taget hans kone, lød svaret fra den 41-årige.

Vennen husker episoden noget anderledes, og berettede om, hvordan han var blevet tildelt flere skaller over næsen og adskillige knytnæveslag, ligesom den tiltalte tog kvælertag på ham to gange.

- Anden gang sortnede det for mine øjne fortalte han, da han afgav vidneforklaring og afviste at der var uvenskab over at den 41-årige havde indledt et forhold til ekskonen.

- Det skulle han være velkommen til, så slap jeg. Så længe han ikke kommer i nærheden af min søn, så..., sagde han.

Sagen, som Nordvestnyt skriver mere detaljeret om i papiravisen torsdag, fortsætter fredag med flere vidneforklaringer. Om der falder dom i sagen freda er endnu uvist.

