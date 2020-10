Politiet mødte talstærks op ved aktionen ved et hus på Egebjergvej den 3. september. Foto: Presse-foto.dk

Vold og frihedsberøvelse: Varetægtsfængsling forlænget

Politiet måtte om aftenen den 3. september rykke ud og befri en unge mand, som ifølge politiet var kommet til Nykøbing, for at få afklaret et økonomisk mellemværende.

De tre mænd blev anholdt ved politiaktionen og dagen efter fremstillet i grundlovsforhør og sigtet for frihedsberøvelse og vold.