Voksne pårørende glemmes

Kultursociolog Anne Diemer, Nykøbing, har skrevet en bog, der sætter fokus på den ofte oversete problemstilling, at pårørende til kronisk syge udsættes for store og ensomme opgaver, som mange har svært ved at løfte og ofte selv bliver syge efter at have været en uundværlig støtte for ægtefæller og børn.

Det bliver påpeget, at det er helt urimeligt, at de pårørende skal risikere deres eget helbred for at passe deres syge familiemedlem. Og det er ikke engang svært at aflaste og støtte de pårørende, for de ved selv nøje, hvad de har behov for, for at kunne blive ved med at yde deres helt nødvendige omsorg.