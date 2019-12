Se billedserie Gustav Bendixen går i 6. klasse på Højby Skole. I fritiden går han til skydning og badminton. Begge dele prøvede han først på skolen, der gerne samarbejder med lokale foreninger og DGI. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Vokser med badminton i skoletiden

Odsherred - 14. december 2019 kl. 12:00 Af Niels Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Torsdag lige over middag skal 6. klasse på Højby Skole have gang i ketcherne i Borren, Højby Idræts- og Kulturcenter, for den står på badminton i idrætstimerne for tiden. DGI-instruktør Kristian Meyer og klassens idrætslærer Andre Pischiutta samler flokken. Der er tekniske øvelser til opvarmning. De stiger i sværhedsgrad.

Timerne er kommet i stand via et samarbejde mellem Højby Badmintonklub, skolen og DGI. Da Højby Hallen brændte i 2013, gik badmintonklubbens ungdomsafdeling også op i røg. Medlemmerne fik de følgende år tildelt tider i omkringliggende haller, men for børnene og deres forældre blev det logistisk for vanskeligt i længden.

- Vi fik tider i badmintonhallen i Nykøbing og på Klintsøgaard og så videre, men familierne kunne ikke få det til at hænge sammen, og til sidst var der ikke flere i ungdomsafdelingen, fortæller klubbens formand Walther Jensen, som samtidig også kunne konstatere et fald blandt de voksne fjerboldsspillere.

Efter åbningen af Borren gik Højby Badmintonklub i gang med at genskabe ungdomsafdelingen. Ovennævnte samarbejde kom eksempelvis i stand med et flot resultat til følge: Klubben er gået fra fra nul til 30 medlemmer i ungdomsafdelingen på godt og vel et år - og fra 60 til 80 hos de voksne.

Begyndte efter skole

- Jeg begyndte at spille badminton, fordi jeg prøvede det her på skolen. Man bevæger sig meget, når man spiller badminton, og det er sjovt at være med til, siger Gustav Bendixen.

Han ville gerne have flere skolekammerater med i badmintonklubben, netop fordi det er sjovt.

- Og så prøver jeg også at få min far med, siger Gustav med et smil.

Han går også til skydning. Det prøvede han også første gang på skolen, der gerne samarbejder med lokale foreninger og DGI.

- Hvis man har lyst til at prøve badminton, får man tre prøvetimer. Børnene træner onsdag eftermiddag. Første gang man betaler kontingent, får man en også god ketcher, siger Walther Jensen.