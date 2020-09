Stemmer fra Odsherred er her fotograferet ved sidste års alsang. Koret berøres ikke af de to ugers aflysning af musikskolens ungehold. Foto: Per Christensen

Voksenkor berøres ikke af to ugers aflysning

Det får ikke betydning for voksenkorene under Odsherred Musikskole, at ledelsen har valgt at aflyse de unges kor og sammenspil i to uger på grund af corona-smittetilfælde på skoler i Odsherred, oplyser musikskoleleder Bjørn Monberg.