Tiden med eget vognmandsfirma er et overstået kapitel for Ole og Annette Werner, som ser frem til en ny tilværelse som lønmodtagere og har sat huset til salg. Foto: Jens Wollesen

Vognmanden har skiftet lastbilerne ud med en truck

For foden af det 300 kvadratmeter store hus på toppen af Åsevangsvej mellem Asnæs og Høve, har chaufføren bakket lastbilen på plads, nøjagtig som han har gjort i de mere end 20 år han har kørt for Ole Werner. Men tirsdag klokken 17 var det slut. Efter 25 år Ole Werner afviklet sin vognmandsforretning, og i stedet fået job som truckfører på NKT i Stenlille.

