Vognmand utilfreds med billigere flexture

Odsherred - 11. april 2018 kl. 15:37 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra december er der udsigt til billigere flextur-billetter i Odsherred.

Politikerne ønsker nemlig at taksten ændres til den billigste niveau, 24 kr. for de første 10 kilometer og herefter 6 kr. pr. kilometer. I dag koster de første 10 kilometer 36 kroner.

Movias flextur-billetter kan bestilles af alle - dog mindst to timer før afgangen. Flextur kører mellem klokken 06.00 og 23.00. Det er typisk taxaer, der kører flextur, men der er altså ikke tale om taxakørsel, da man for eksempel kan komme til at køre sammen med andre.

Vognmand Leif Rahbek, som har Klint Taxi, er slet ikke glad for udsigten til, at flere i Odsherred vil benytte sig af flextur.

- Så ville det være bedre med gratis busser. Og man kunne også overveje teletaxier, hvor man ringer til den lokale taxi, som så får et tilskud af kommunen. Det ville kommunen spare på, for kommunen er for gavmild, hvis man kan køre for 24 kr. Det er en helt urimelig pris, siger Leif Rahbek.

Han mener, at flextrafik og flextur er med til at ødelægge den lokale taxi-branche. Men det afviser borgmester Thomas Adelskov (S).

- Men ethvert skridt, der forbedrer den kollektive trafik, vil jo i princippet ramme taxaerne, siger han.

Flextrafikchef i Movia Jens Peter Langberg afviser også, at flextrafik og flextur er med til at ødelægge den lokale taxibranche.

-Flextrafik og flextur har været i markedet side om side med taxi i rigtig mange år. Taxibranchen har god mulighed for at udføre kørslerne i flextrafikken. Kørslerne udbydes, hvor taxier har mulighed for at byde ind og derved varetage kørslerne i tidsrum, hvor de erfaringsmæssigt ved, at der ikke er mange kørsler, siger Jens Peter Langberg.