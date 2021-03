Se billedserie Vognmand Niels Andersson bliver 50 år den 19. marts, og hans firma rundede 15 år i februar. Når han kobler fra, samler han gamle Scania-veteranlastbiler og hjælper andre entusiaster med at finde reservedele. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Vognmand runder et skarpt hjørne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vognmand runder et skarpt hjørne

Odsherred - 13. marts 2021 kl. 14:14 Af Niels Sørensen Kontakt redaktionen

- Der findes kun to lastbiler: En ny og en brugt Scania.

Sådan lyder det fra vognmand Niels Andersson fra Havnebyen på Sjællands Odde. Han runder 50 år den 19. marts, men alderen til trods er det drengede smil aldrig langt væk - især ikke når han fortæller om sin hobby, veteranlastbiler af mærket Scania.

- Lastbiler har altid interesseret mig. Jeg har aldrig leget med andet. Alt mit legetøj var lastbiler, siger Niels Andersson.

Han var 12 år, da han sammen med sin far og mor og tre søskende flyttede fra Næstved til Havnebyen, hvor faren havde fået arbejde hos vognmand Kaj Nielsen, i hvis garage Niels Andersson senere etablerede sit eget firma. Han havde dog ikke forestillet sig, han skulle være chauffør som sin far, endsige vognmand som sin farfar. Han blev fisker.

- Der er jo møgdage i alle jobs, men der er ekstremt mange gode stunder som fisker, især om morgenen når solen står op, og den bryder havet, og der er helt fred og ro. Det kunne jeg virkelig godt lide, fortæller Niels Andersson og fortsætter med et smil:

- Rat- og pedalholder kan man altid blive.

Og med et fiskeri i tilbagegang var det så det, han blev den 2. januar 1996. Han kørte i mange år nord på. Af sted søndag aften og hjemme igen i Havnebyen lørdag morgen. 10 år senere blev han så vognmand. I februar rundede hans firma 15 år.

- Vi har i perioder haft flere chauffører ansat, men lige nu har vi en, siger Niels Andersson.

Lauge med til træf Når han siger »vi«, taler han om sig selv og hustruen Ann-Christina Andersson. De mødte hinanden i 1992, og sammen har de Walther på 21, Silje på 18 og Lauge på 13 år.

- De to ældste synes, det er hyggeligt nok at køre i veteranen, men Lauge interesserer sig virkelig for det, siger Ann-Christina Andersson.

Niels og Ann-Christina Andersson.



Og Lauge er med forældrene til veteran-træf, også gerne uden for landets grænser.

- Man møder hinanden på en helt anden måde til sådan et træf. Til hverdag har man jo så travlt, men der tænder vi op i grillen og får en øl eller vand til maden, og så får man virkelig snakket sammen, siger Niels Andersson.

Hobby tømmer hovedet Han mener, at alle har godt at have en hobby.

- Om det er fiskeri eller badminton eller hvad som helst andet, det er lige meget. Jeg kobler for eksempel helt af, når jeg arbejder med veteranen. Jeg skal ikke nå noget. Der er ingen tid på. Det tømmer hovedet, siger Niels Andersson.

En af hans faste kunder er Odsherred Kommune, som han vejsalter for.

- Jeg har 120 km vej. Nogle gange skal man op klokken et, fordi man skal ud og salte, og så kan man blive nødt til at udskyde nogle opgaver på grund af køre-hviletids-reglerne, men det har folk faktisk stor forståelse for. I år var der et døgn, hvor vi var ude at salte fire gange, og det var det eneste, vi nåede den dag, siger Niels Andersson.





Fejringen af den runde dag er corona-betinget udskudt til sommer - eller hvornår det nu end kan lade sig gøre. Der er dog kaffe på kanden den 19. marts, hvis nogen skulle kigge forbi. Men ellers har corona-pandemien i al umiddelbarhed ikke haft negativ betydning for vognmanden.

- Vi har travlt, og det er fint, siger Niels Andersson med et smil.

Niels Andersson.