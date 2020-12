Kun nævningene, de tre dommere, anklager, forsvarer og tiltalte var til stede i Retssal A, da fire timers videoafhøring af 21-årig kvinde blev afspillet i byretten i Holbæk. Det foregik nemlig for lukkede døre. Foto: Retten i Holbæk

Send til din ven. X Artiklen: Viste fire timers videoafhøring i retten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Viste fire timers videoafhøring i retten

Odsherred - 08. december 2020 kl. 14:23 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

I sagen mod den 35-årige mand tiltalt for psykisk og fysisk vold samt voldtægt, har nævningetinget ved Retten i Holbæk mandag og tirsdag gennemset fire timers videooptaget vidneforklaring fra den 21-årige kvinde, der har anmeldt overgrebene.

Forklaringer afgivet til politiet i to omgange af hver to timers varighed og begge afhøringer blev afspillet i sin fulde længde i byretten.

Kvinden anmeldte i første omgang manden for fysisk og psykisk vold den 27. januar i år, på baggrund af en episode i hjemmet den 25. januar., der førte til parrets brud.

Ved det første retsmøde mandag fortalte anklager ved Midt- og Vestsjællands Politi, Louise Hansen, at kvinden dengang fortalte, at hun havde problemer med at få udleveret sine ting fra parrets fælles hjem i Fårevejle St.

Nogle dage senere, den 30. januar, henvendte kvinden sig igen - denne gang sammen med sin mor.

- På grund af forskellige diagnoser, var hun nødt til at have sin mor med, og da sagsbehandleren bliver opmærksom på diagnoserne, bliver det besluttet, at det er bedst med en videoafhøring af hende, uddybede anklageren overfor nævningetinget.

Corona forsinkede afhøringer Det skulle derefter vise sig, at være svært at gennemføre afhøringen.

- På grund af corona blev hun først afhørt den 29. april. Det var en lang afhøring. Det varede to timer, hvor hun forklarede om samlivet med den tiltalte. Da videoafhøring er ved at slutte fortæller hun om seksuelle overgreb. Det var nyt for politiet, og man stoppede afhøring og planlagde nyt, fortalte Louise Hansen videre.

På baggrund af anklagerne blev den 35-årige mand anholdt og varetægtsfængslet dagen efter, den 30. april.

I maj blev den 21-årige kvinde genafhørt i cirka to timer med fokus på de seksuelle overgreb. Også dette blev optaget på video.

Alle fire timers videoafhøring blev afspillet for lukkede døre i byretten, og derfor har pressen ikke mulighed for at referere den 21-årige kvindes forklaringer.

Der er yderligere fire dage afsat til at få sagen afgjort ved Retten i Holbæk. Der ventes ikke dom i sagen for januar.