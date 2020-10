Brian Johansen og hans personale i Asnæs og Omegns Brugsforening skal på visir på fra på torsdag. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Visirer til ansatte

Odsherred - 27. oktober 2020

Fra på torsdag skal kunderne og ansatte bære bundbind eller visirer, nårder handles ind i butikkerne. Og i Asnæs Centret gælder det, når man træder ind i selve centret. SuperBrugsens medarbejdere ifører sig et visir.

Det oplyser direktør i Asnæs og Omegns Brugsforening, Brian Johansen.

- Hvor der er opsat plexiglas, er det ikke lovpligtigt, at medarbejderne skal have værnemiddel på. Men vi andre, der går på gulvet, vil have visir på. Det ville ikke være fair, at de ansatte skulle arbejde hårdt med mundbind på, så vi har købt visirer til ansatte i SuperBrugsen i centret og til vores andre butikker, siger Brian Johansen, som forventer, at kunderne vil opføre sig ansvarligt og iføre sig mundbind, når de handler ind fra på torsdag.

- Man skal have mundbind eller et andet værnemiddel på, når man er i centret, pointerer han.

Butikker med over 2000 kvadratmeter skal have synligt opsynspersonale fra på torsdag. SuperBrugsen i Asnæs falder lige udenfor grænsen, da butikken er på 1980 kvadratmeter.

- Vi er alle meget opmærksomme på, at alle overholder reglerne. Vi har mange medarbejdere, blandt andet i slagterafdelingen, lige i front, tæt på kunderne, så vi har masser af opsyn, siger Brian Johansen, som oplyser, at der er otte spritstandere i butikken, og at alle overflader bliver tørret af med jævne intervaller.

Indkøb bør spredes

- Det er ærgerligt, at vi er kommet så vidt. Jeg håber på og anmoder om, at kunderne kommer så spredt som muligt, så vi ikke er så mange samlet. Kulturnatten i centret er aflyst, og Black Friday er blevet erstattet af en »Black week«, onsdag til lørdag i den sidste uge i november, så kunderne kan fordele sig over fire dage, siger Brian Johansen.