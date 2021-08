Se billedserie Direktør Jørgen Ravnsbæk og konsulent Louise Hejnfelt, FGU Nordvestsjælland, direktør Gitte Klausen, Anneberg Kulturpark, direktør Claus Sejling, Dragsholm Sparekasse og konsulent Anni Juul Jensen, Odsherred Erhvervsforum samlet til pressemøde i Anneberg Kulturpark. Foto: Preben Moth

Visionsdag om videregående uddannelser

Odsherred - 26. august 2021 kl. 19:22 Af Preben Moth Kontakt redaktionen

Claus Sejling har været direktør for Dragsholm Sparekasse i syv år og har dagligt kørt turen fra hjemmet i Gentofte til Asnæs.

- I løbet af de syv år er der flere og flere, der er flyttet til Odsherred, men også flere der hver dag kører fra boligen i Odsherred til jobbet i København, og det er den trafik vi gerne vil have vendt, således at man ikke behøver at køre udenbys, men kan finde sit job i Odsherred, fortæller Claus Sejling under det pressemøde som Odsherred Erhvervsforum havde inviteret til i går torsdag.

- Det handler om, at der også bør være videregående uddannelser her på egnen og få de lokale virksomheder til at få øjnene op for værdien i at få praktikanter ind fra de videregående uddannelser såsom Syddansk Universitet i Slagelse, siger Jørgen Ravnsbæk, direktør for FGU Nordvestsjælland.

Odsherred Erhvervsforum har inviteret til en Visionsdag den 15. september i Anneberg Kulturpark, hvor der i samarbejde med foreninger, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner sættes fokus på Odsherred som uddannelses- og erhvervskommune.

Moduler af videregående uddannelser i Odsherred kræver tættere samarbejde mellem erhvervslivet og uddannelserne.

- Vi har talt om at tilbyde uddannelser rum her på stedet, idet vi allerede har en række mindre virksomheder, siger Gitte Klausen, Anneberg Kulturpark, der tror på, at der kan skabes gode studiemiljøer for mindre grupper for eksempel i samarbejde med Zealand.

- Det er vigtigt, at vi kan tilbyde unikke forhold der kan gøre det attraktivt for de unge, og vi opfordrer virksomhederne til at åbne dørene, siger Jørgen Ravnsbæk.

Claus Sejling har tidligere undervist unge på CBS.

- Det er spændende at få unge ind med en anden viden i rygsækken, og jeg ser det ikke som en omkostning, men som en investering. I sparekassen har vi haft finansøkonomer i praktik, der har resulteret i et fast job i sparekassen sidenhen.

- Vi tror på, at vi har potentialet til at realisere disse ideer. Odsherred har blandt meget andet også en stor oplevelsesøkonomi og i dag er det ofte mere interessant at købe oplevelser fremfor ting, siger Jørgen Ravnsbæk.

Dragsholm Sparekasse og Anneberg Kulturpark er sponsor for Visionsdagen, der er et resultat af samarbejdet i Partnerskabsgruppen.

- Den tæller udover Odsherred Erhvervsforum også Odsherred Kommune og er støttet af Dansk Byggeri, Dansk Industri og Fagbevægelsens Hovedorganisation, oplyser Anni Juul, konsulent i Odsherred Erhvervsforum.

Visionsdagen er åben for alle, er gratis og man tilmelder sig på https://odsforum.dk/arrangementer