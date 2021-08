Visionær lokalpatriot er gået bort: - Han har opført en række af områdets mest markante bygningsværker

Se billedserie Fårevejle, særligt Kirkebyen, havde en særlig plads i Curt Andersens hjerte. Her var han født, og levede det meste af sit liv og det var også her han drev sit murermesterfirma. Foto: Anders Ole Olsen

Odsherred - 25. august 2021

Den arbejdsmæssige skæbne var tidligt beseglet for 82-årige Curt Andersen, Fårevejle, der i torsdags sov stille ind.

Han overtog i 1972 sin fars murermestervirksomhed, som faderen havde grundlagt i 1931, og han drev den med succes- og et stort netværk - indtil han i 2009 gav firmaet videre til sin søn, og ingen kunne være i tvivl om at han hægede om Fårevejle.

Både datteren Charlotte og sønnen Jesper kan se tilbage på en tryg og god barndom, hvor deres mor havde fuld styr på husholdningen, mens deres far var travlt optaget i firmaet.

Curt Andersen var også meget glad for, at hans tre børnebørn er godt på vej i livet. Jespers sønner Joakim er ved at uddanne sig som politibetjent og Casper arbejder som køkkenchef mens Charlottes datter Nicoline studerer jura.

Curt Andersen købte for flere år siden en lejlighed i sydspanien, hvor familien så ofte det kan lade sig gøre, rejser til. Der var bestilt billetter til oktober, en rejse som Curt Andersen desværre ikke kommer til at deltage i.

Begge børn slår fast, at de er meget stolte af, hvad deres far har opnået og ikke mindst hans betydning for lokalområdet i Fårevejle.

Markante aftryk Mads Bøttger, bestyrelsesformand i Dragsholm Golf Anlæg, og han kendte Curt Andersen særdeles godt. Han var Mads Bøttgers farbror, og minderne om ham er mange.

»Curt har haft en uvurderlig betydning for golfanlægget i Fårevejle og har været drivkraft for den udvikling klubben har været igennem. Derudover har Curt som murermester haft en enorm betydning for det bebyggede miljø i Odsherred. Han har opført en række af områdets mest markante bygningsværker. Blandt andet skolen i Fårevejle, Dragsholm Kommunes rådhus, ligesom han i årtier har bygget for områdets mest markante virksomheder, blandt andet Poul Johansen Maskiner, Stelton, NKT og Lundbeck. Curt var med sin virkelyst og engagement et stort aktiv for området,« siger han.

Mads Bøttger var stærkt begejstret for Curt Andersens særlige evne til at netværke.

»Curt Andersen var også min farbror, og jeg har mange gode minder om ham i den sammenhæng. Han drev min bedstefars murervirksomhed, som min fætter i dag driver med stor succes. Særligt som dreng havde jeg meget med Curt at gøre, hvor vores familier rejste på ferie sammen, stod på ski og spillede tennis. Curt var med sin generøsitet og armbevægelser godt selskab for en frisk dreng. Noget jeg altid har beundret Curt for, og som jeg har taget med mig i livet, var hans evne til at netværke, før det blev en akademisk disciplin. Curt kendte Gud og hvermand og havde kontakter til alle områdets virkelystne mennesker. Så ære være onkel Curts minde. Jeg vil huske ham som et generøst og virksomt menneske og et godt selskab,« siger han.

Stor respekt Teddy Wivel, mangeårig bestyrelsesformand hos Poul Johansen Maskiner og i golfanlægget, har kendt Curt Andersen i over 30 år, og minderne er positive.

»Alle de gule mursten på Poul Johansens fabrik er muret af Curt Andersen, og det var også ham, der var den finansielle ankermand i driften af golfanlægget. Han var en knalddygtig forretningsmand, som jeg har meget stor respekt for,« siger han.

Bisættelsen finder sted fra Fårevejle Kirke, fredag den 27.august klokken 13.