Viser vej til skjulte steder i kulturlandskabet via radioen

- Mit mål med turene er at vise folk nogle af de skjulte steder i Odsherred som rummer historier, som ikke mange kender til. Og i disse corona-tider skal der jo ske et eller andet, og derfor foregår det i biler, hvor folk bliver udstyret med hver deres radio, forklarer tur-leder Joan Almgren, forud for første biltur på lørdag, der går til området omkring Dragsholm Slot, Sanddobberne, Bjergesø og Vallekilde. Her kommer man forbi både Blodskoven og Tangmosen, der begge rummer myter og kulturhistoriske fortællinger.