Vis samfundssind, og løs konflikter ved mediation

»Mange af de konflikter, der opstår i forbindelse med en skilsmisse, kan mægles hos mediatorer. Der opstår i praksis mange forskellige uenigheder om praktiske ting som parterne gennem en foreløbig mægling kunne få løst, for eksempel om hvor børnene skal være og hvor længe ad gangen. Det vil være mit bud, at sådanne midlertidige løsninger opnået ved ekstern mediation, vil gå videre og blive løsningen når Familieretshuset når frem til sagen, hvilke forventeligt med nye sager kommer til at tage mellem ni og 12 måneder. I en coronatid var det formentlig på sin plads, at stridende parter anstrengte sig lidt mere og viste samfundssind og hjalp med at få reduceret sagsmængden for domstolene, » sige rhan til dagbladet Nordvestnyt.

Jens Elmerly slår fast, at han ikke bare kan »nøjes« med at vaske hænder og bruge håndsprit, men at han også gerne vil tilbyde mediation gratis eller til stærkt nedsat pris til et begrænset antal, hvis stridende parter »tør bide hovedet« af forestillingen om, at man viser svaghed ved at få løst sin strid hurtigt ved mægling, i stedet for ved domstolene.