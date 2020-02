Virusparate i Odsherred

Der er ikke konstateret covid-19, coronavirus, i Odsherred.

Alligevel er kommunen, på opfordring fra de statslige sundhedsmyndigheder, gået i gang med at etablere det nødvendige beredskab.

Derfor har kommunens omsorg og sundheds afdeling hele torsdagen blandt andet arbejdet med at sikre at det nødvendige værneudstyr er tilstede i kommunen.

Fredag vil kommunaldirektør Claus Steen Madsen orientere byrådet om hvilke konkrete initiativer, der iøvrigt er taget.

Kommunaldirektøren skriver også til byrådet, at skulle der blive konstateret smittede personer i Odsherred, så vil kommunens krisestab blive samlet.

Borgmester Thomas Adelskov(S) slår fast, at initiativerne ikke er et udtryk for nogen panik, men alene rettidig omhu.