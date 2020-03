Formand for børne- og uddannelsesudvalget Søren With (S), må nøjes med at se Lis Ingemann og resten af udvalgskollegerne på en skærm, når de holder udvalgsmøde mandag. Foto Thomas Olsen

Virtuelt møde skal sætte 5 mio. kr. i arbejde

Odsherred - 22. marts 2020 kl. 07:39 Af Marianne Nielsen

Selvom dagsordenen kun indeholder to punkter, har børne- og uddannelsesudvalget besluttet at gennemføre denne måneds udvalgsmøde.

Det oprindelige møde den 17. marts blev aflyst på grund af de statslige og kommunale tiltalg for at bremse coronasmitten, men torsdag blev der alligevel sat dato for et udvalgsmøde.

- Vi holder mødet på mandag, men over Skype. Det gør vi, fordi besparelsespunkterne er vigtige at få sat »go« eller »no go« på, for jo længere tid, der går, jo sværere bliver det at finde pengene, forklarer udvalgsformanden.

Sætter gang i renovering

Også et punkt omkring frigivelsen af fem millioner kroner til renoveringer ude på folkeskolerne er på programmet for mandagens virtuelle møde.

- Det er rigtig vigtigt at få sat i gang. Krisen kradser, og de ting man kan sætte i gang, kan man lige så godt gå sat skub i. Vi ved jo ikke hvor længe det her varer, og hvis prioriteringen bliver vedtaget, hvilket jeg forventer, kan vi sende det i udbud og komme i gang, blandt andet med toiletterne i Asnæs, uddyber Søren With.

- Det kan måske blive en hjælp til lokale håndværkere. Det skal jo i udbud, men det er jo ikke en kæmpe stor opgave, så jeg forventer da at alle - også lokale - kan løfte den, supplerer han.

Det er endnu ikke på plads, hvordan et byrådsmøde kan afvikles under de gældende vilkår, men Søren With fortæller, at der arbejdes på at finde løsninger på den udfordring.