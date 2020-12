Virtuelt åbent hus på Odsherreds Gymnasium

Af Marianne Nielsen

Tirsdag den 19. januar kl. 19.00 åbner vi de virtuelle døre til Odsherreds Gymnasium. Det sker som konsekvens af Covid-19-situationen, som allerede 14 dage før jul, sendte gymnasieeleverne hjem til virtuel undervisning. Og da der ikke umiddelbart er udsigt til, at der bliver åbnet op for at samles i større flokke, har gymnasiet valgt at gå online og invitere til livestreaming på Facebook i stedet. Her kan man følge med direkte, når Rektor Niels-Peter Andersson byder velkommen til gymnasiet og man kan møde elever, lærere og studievejledere, som alle ville have fokus på, at præsentere det lille gymnasium med et professionelt studiemiljø, hvor der er »et nært og trygt samarbejde mellem elever og lærere, og plads til kreativitet«, som der står i oplægget til det virtuelle arrangement.