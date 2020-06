Virksomheder skal hjælpes til at tjene penge på genbrug

Projektet er formuleret af Jørgen Eriksen, der er afdelingsleder for affald og miljø i Odsherred Kommune, og han slår fast, at projektet er tænkt som et eksperimentarium, der skal forsøge at skabe en ny måde at genanvende byggemateialer på, blandt andet fra kommunens mange sommerhuse, og samtidig forsøge at hjælpe virksomheder i gang med at genbruge langt flere byggematreialer end i dag.

»Vi vil starte i dialog med erhvervslivet, hvor vi sammen finder veje til at gøre det nemt for virksomhederne at træffe de rigtige genbrugsvalg. Samtidig kan de måske tjene penge på at være mere bæredygtige. I dag skal virksomhederne betale for at aflevere affald, men hvis de nu kunne aflevere genanvendeligt affald gratis et andet sted, så kunne de spare penge, affaldet kunne genbruges og virksomhederne få en grøn profil. Der er tale om et pilotprojekt, hvor vi vil skabe partnerskaber om genbrug af blandet andet byggematerialer. Det er ikke vores formål, at udvide kommunens arbejdsområder, men vi er forpligtet til at sikre så meget genbrug som muligt. Vi går i gang med det samme, og så skal der ansættes en projektleder hurtigst muligt, formentlig til den 1.august. Vi skal dog først have nærlæst den nye aftale om affaldsområdet. Jeg ser det som vores opgave, at være fødselshjælper i projektet. Med tiden håber vi at det kan ledes af det private eller foreninger,« siger han.