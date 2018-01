Vintervejr driller kloakarbejde

- Det ville være skønt at kunne gøre det om sommeren, men her er der mange mennesker, og folk har måske udlejet sommerhuset ud, så det kan vi ikke. Vi vil genere mindst muligt. Folk er i forvejen lidt kede af, at vi roder og sviner, når vi kommer for at kloakere, og det ser jo ikke godt ud, når alting samtidig er vådt og pløjet, men vi skal åbenbart igennem en periode, hvor det skal være galt, for at det kan blive godt,siger Ghita Hansen, som oplyser, at Odsherred Forsyning har revideret sin tidsplan for den omfattende kloakering. Planen indebærer, at der skal kloakeres i sommerhusområderne i Sejerøbugten og Hov Vig frem til 2025. Herefter og frem til 2042 skal de resterende områder kloakeres.