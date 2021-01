Udsigt til fra broen over Nordkanalen, Fårevejle Kirkeby. Foto: Marianne Nielsen

Artiklen: Vinterdragten lagde sig over kirkebyen

Efter snestormen onsdag aften og nat, var der nærmest uvirkeligt roligt da torsdagen fik øjne, og solen lagde et formildende skær over by og land.