Holbæk Kommune udpeger i et forslag til energiplan områder tæt ved Odsherred som mulige steder at placere vindmøller. På billedet ses vindmøllerne ved Hagesholm. Foto: Per Jensen Foto: Per Jensen

Vindmøller tæt på Odsherred?

Odsherred - 08. august 2020 kl. 08:40 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For nogle år siden udspandt der sig en større vindmølle-fight på Lammefjorden, hvor Holbæk og Odsherred Kommuner ønskede at give lov til at stille 22 store vindmøller op. Dengang vandt modstanden, men alligevel dukker emnet op med jævne mellemrum, ikke mindst når de to kommuner skal udarbejde kommuneplaner og strategiske energiplaner.

Senest har Holbæk-politikerne haft en strategisk energiplan i høring. Planen udpeger områder tæt ved Odsherred som mulige steder at placere vindmøller og biogasanlæg.

Tidligere byrådsmedlem Ulla-Margrethe Hansen (K) har sendt et høringssvar til Holbæk Kommune for at protestere imod udpegningerne i energiplanen.

- Som borger i Hørve bekymrer det mig, at der bliver truffet nogle beslutninger, som potentielt kan have meget store konsekvenser for Hørve og omegn. Fordi beslutningen træffes i en anden kommune, end den vi bor i, så er vi bange for, at vi bevidst eller ubevidst bliver glemt eller overset, hvis eller når der kommer konkrete planer om kæmpevindmøller eller biogasanlæg i området, som ligger tæt på Hørve, forklarer Ulla-Margrethe Hansen, som ønsker, at berørte Odsherred-borgere inddrages i processen.

- Vi oplever, at det nærmest er en tilfældighed, hvis der er nogen, som opdager det, når Holbæk Kommune lægger planer for arealer, som ligger ganske tæt på vores by, for eksempel er Hørve ikke markeret som en by på det kortmateriale, som fremgår af høringsmaterialet for energiplanen. Vi frygter derfor, at politikere og embedsmænd i Holbæk ikke er opmærksom på Hørve, når de skal forholde sig til planen siger hun.

John Harpøth (DF), formand for klima- og miljøudvalget i Holbæk Kommune, kan godt forstå Ulla-Margrethe Hansens frustrationer.

- Hvis vi begynder at kredse yderligere ind omkring områder tæt på Odsherred, så er jeg indstillet på, at vi skal have en god snak med borgerne i Odsherred, ligesom vi jo gør i forbindelse med det fælles spildevandsprojekt, siger John Harpøth, som understreger, at der ikke er truffet nogle beslutninger om placeringer endnu. Han tror heller ikke, der kommer et biogasanlæg i Holbæk tæt på Odsherred, da han forventer, at der etableres et anlæg ved Vig.

- Dette anlæg vil jo aftage strukturmaterialer fra nærliggende områder, også fra Holbæk Kommune, siger John Harpøth.