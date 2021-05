Roskildevirksomhed vil gerne placere 3-4 vindmøller på Lammefjorden syd for Grevinge. Foto: Per Jensen Foto: Per Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Vindmølleplaner blæser igen på Lammefjorden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Vindmølleplaner blæser igen på Lammefjorden

Odsherred - 27. maj 2021 kl. 13:28 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Odsherred Kommune har modtaget et forslag om at opføre nye vindmøller på den inddæmmede Lammefjord.

I april blev klima- og miljøudvalget præsenteret for et projektforslag om at opføre tre på 118 meters højde eller alternativt fire vindmøller med en totalhøjde på 150 meter syd for Grevinge, hvor der på den anden side af kommunegrænsen på Holbæk Kommunes del af Lammefjorden allerede er placeret vindmøller.

Det er virksomheden Momentum Energy Invest ApS fra Roskilde, der har lagt en føler ud, som borgerne kan læse mere om i detaljer på borgernet.dk, hvor man også kan give sin mening om forslaget til kende frem til den 14. juni.

En uformel høring

Der er endnu ikke tale om et konkret forslag om etablering af vindmøller endnu. Det er mere en finger i jorden og et forsøg på at dele viden med borgerne nogle skridt tidligere i processen end ellers, understreger borgmester Thomas Adel­skov (S).

- Det er en lidt bredere og uformel for-høring, hvor borgerne kan få viden, og vi kan få en bred diskussion, inden vi skal til at realitetsbehandle konkrete ansøgninger. Når der kommer helt konkrete ansøgninger, skal vi ud og formelt høre berørte borgere, uddyber han og vurderer, at der kan være et godt stykke vej endnu, før der bliver noget at forholde sig til i byrådssalen.

- Det kan der være, siger han.

Kan dække 70 procent

Virksomheden har regnet på, hvad de to vindmølletyper vil bidrage med, og konkluderer, at en vindmølle på 118 meter vil kunne dække 20 procent af elforbruget i husstandene i Odsherred, og seks procent af kommunens samlede elforbrug. Her er der mulighed for at udnytte den eksisterende lokalplan for 2009-2023, ligesom der allerede ligger en reservation til sådanne møller i kommuneplanen for 2017.

De 150 meter høje møller vil kunne dække op mod 70 procent af elforbruget. Ifølge virksomhedens beregninger vil de fire store vindmøller tillige dække 21 procent af kommunens samlede forbrug. Den løsning kræver dog en ny lokalplan og en ny reservation i den kommuneplan, som byrådet skal vedtage senere på året.

Når vindmøllerne er i den højde, så skal luftfartsmyndighederne også tages i ed.