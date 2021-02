Ville ikke køres af pædagog til covid test: Kort efter slog han ham ihjel

Socialminister Astrid Kragh (S) har i et svar til folketingsmedlem Liselott Blixt (DF) løftet sløret for, hvad det var der udløste drabet på en 29-årig pædagog den 30.december sidste år på opholdsstedet Ørbækskilde, i Veddinge.

I svaret skriver ministeren, at den 19-årige formodede drabsmand var sur over, at det var den 29-årige pædagog, der skulle køre ham til covid-19 test.