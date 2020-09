En bil endte i grøften i forbindelse med et færdselsuheld, der skete fordi bilisten ville give plads til en brandbil med udrykning. Foto: presse-foto.dk

Ville give plads til udrykningskøretøj: Bil endte i grøften efter sammenstød

Kl. 15.38 onsdag eftermiddag ville en bilist kørende på Nykøbing-Slagelsevej nær Hønsinge Huse, trække ind til siden, for at give plads til et udrykningskøretøj, som kom bagfra.

Ifølge døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi kørte bilisten, en 42-årig mand fra Føllenslev, ad vejen mod sydvest, og blinkede til højre og sagtnede hastigheden ved Lyngtoftevej.