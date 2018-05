Ville bryde ind i kirkekontoret

En ukendt gerningsmand havde forsøgt at skaffe sig adgang ved at knust et vindue, men blev mødt af et gitter på den anden side, som gjorde, at man ikke kunne komme ind. Anmelderen har til politiet oplyst, at der også var opbrudsmærker på to døre, ligesom anmelder til politiet har oplyst et signalement af to yngre mænd, slanke og i mørkt tøj, fremgår det af døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi.