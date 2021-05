Vild Makeover startede online - vinderen findes på folkemødet

På et borgermøde torsdag aften holdt kommunen et online borgermøde, hvor landsbydysten og årets tema blev præsenteret. Nu har Odsherreds landsbysamfund frem til den 1. juni til at søge om at være med i dysten.

- Vi ved, at Odsherreds natur er en af de største årsager til at folk flytter til og holder ferie i Odsherred, ikke mindst på grund af vores specielle landskab, der også er rammen for Geopark Odsherred. Naturen har gennem tiderne inspireret Odsherreds mange kunstnere, og erhvervslivet lever i høj grad også af naturens produkter - turisme og fødevare, siger formand for Lokaldemokratiudvalget Per Kragh (S), som opfordrer interesserede i at gå ind på borgernet.dk og læse mere om dysten og de kriterier der skal opfyldes for at kunne vinde.