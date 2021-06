Vil undgå kæmpe økonomisk lussing: Koncert-karavane i Odsherred aflyses

Se billedserie Stig Rossen & Vennerne skulle med karavanen "Sommertur i Odsherred"- nu aflyses turen på grund af for dårligt billetsalg. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Odsherred - 18. juni 2021 kl. 12:36 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Foreningen Musik og Kultur i Odsherred, MOKIO, har her få dage før koncert-karavanen »Sommertur i Odsherred« skulle sættes i gang gang, aflyst hele turnéen rundt til de fem destitationer i Odsherred med 40 små koncerter i perioden 21. juni til 13. august.

- Det er med stor ærgrelse, at vi i forretningsudvalget hos Musik og Kultur i Odsherred må meddele, at vi på grund af manglende billetsalg til vores »Sommertur i Odsherred« er nødt til at trække i håndbremsen og træffe den kedelige beslutning at aflyse hele »Sommertur i Odsherred«, skriver MOKIO i en pressemeddelelse.

- Vi er ved at kontakte musikerne, som ellers havde glædet sig til at komme og spille i Odsherred. Men når billetsalget udebliver, så ser vi ingen anden udvej, da det ellers kunne betyder en kæmpe økonomisk lussing for MOKIO, lyder det fra foreningens forretningsudvalg, repræsenteret af Claus Flid, Majbritt Nyholm og Anders Munch.

- Vi vil kontakte de få, der har købt billetter, og de får deres penge retur, oplyser foreningen.

Blandt andre Stig Rossen & Vennerne og Anders Blichfeldt skulle med karavanen rundt til Nykøbing, Rørvig, Højby, Havnebyen og Fårevejle.

Det var Odsherred Kommunes kulturforvaltning, der opfordrede Anders Munch, formand for MOKIO, og foreningen til at stå for arrangementer her i sommer, hvor der forventes mange mennesker i Odsherreds sommerhuse.

- Jeg er naturligvis super ærgerlig over beslutningen om at aflyse, men der er bare ingen anden udvej. Det er okay at prøve, og det er okay at fejle, men man skal også kende sin besøgelsestid, når interessen ikke er større, siger MOKIO-formand Anders Munch.

Han glæder sig over den gode udvikling i billetsalget til MOKIO's openair-koncerter i Helenehaven i Højby, hvor der efter de nye restriktioner må være endnu flere gæster.

Mokio arrangerer seks dobbelt-koncerter i Helenehaven og en dag med jazz.