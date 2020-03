Arne Mikkelsen bakker op om et forslag om at oprette et værested i Nykøbing.

Vil selv stå for værested

Pengene havde de bare ikke, og siden er der intet sket. Det har fået to medlemmer af rådet for socialt udsatte til at foreslå oprettelse af et værested eller en varmestue i Nykøbing, og de vil gerne selv drive det, hvis blot kommunen finder egnede lokaler.

Et forslag som formanden for social- og forebyggelsesudvalget Arne Mikkelsen (S) vil bakke op på udvalgets møde i næste uge, og han er overbveist om, atd et vil være muligt at finde et egnet lokale.