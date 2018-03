Byrådets absolutte flertal besluttede at nedstemme et forslag om på forhånd at binde sparede penge i forbidnelse med en evt.lockout. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Vil selv bestemme over pengene

Odsherred - 28. marts 2018 kl. 07:30 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tordende enige, men vi støtter jer ikke. Nogenlunde sådan lød det, da Socialdemokraten Per Kragh skulle forklare, hvorfor S nok er enige med Enhedslisten og SF i, at eventuelt sparede midler fra en lockout skal bruges på de ramte områder, men ikke ville stemme for et forslag fra de selvsamme partier om at binde midlerne til genopretning af de berørte områder og en pulje til efteruddannelse for de berørte faggrupper.

Den radikale viceborgmester, Thomas Nicolaisen, slog også fast, at han ikke vil øremærke pengene på forhånd, og Hanne Pigonska fra Venstre sagde blandt andet, at de to venstrefjøjspartier er for tidligt ude.

Odsherredlistens Leif Egholm slog fast, at han er en varm tilhænger af den danske model, og at han derfor opfordrede til, at spillets regler respekteres, og at man venter med at diskutere hvordan eventuelt sparede midler skal bruges.

Borgmester Thomas Adelskov (S) slog fast, at han ikke kunne støtte forslaget, og at han lagde op til, at partierne mødes efter en eventuel konflikt for at fordele midlerne, men han lovede at det vil ske til borgerrettede områder.

Med stemmerne 23 imod og to for, blev forslaget nedstemt.