Vil sælge biograf for 1 krone

Bygningen er ejet af Odsherred Kommune, men foreningen, der driver biografen, vil gerne udvide med en ekstra sal, og for at det skal kunne lade sig gøre, skal huset belånes.

Problemet er blot, at bygningerne er vurderet til èn mio. kr., og det beløb er alt for højt for foreningen, og politikerne er mere end interesserede i at give en hjælpende hånd, og ifølge borgmester, Thomas Adelskov (S), vil økonomiudvalget gerne sælge bygningen for èn krone.