Vil rykke skolestarten to måneder mere

Odsherred Kommune vil udskyde skolestarten for 1.maj-børnene endnu engang, fra 1.juni til 1.august. Det fremgår at en netop offentliggjort tillægsdagsorden for børne- og uddannelsesidvalgets møde på tirsdag.

"Normalt sker overgangen fra dagtilbud til SFO pr. 1. maj (før-SFO), men grundet genåbningen af dagtilbud og skoler inden for sundhedsmyndighedernes retningslinjer har det ikke været muligt at fastholde den dato. Denne dato blev i forbindelse med genåbningsplan 1 rykket til 1. juni 2020 og meldt ud til de berørte forældre, dagtilbud og skoler.

Med baggrund i de nuværende retningslinjer samt uvisheden om omfanget af genåbningsplan 2 - særligt set i forhold til om flere elever skal tilbage til skolen - foreslår administrationen, at SFO-starten udsættes til 1. august 2020. Dette af hensyn til fortsat at kunne overholde retningslinjerne, og ikke mindst af hensyn til at sikre trygge rammer for en god indkøring ved skiftet", skriver administrationen i dagsordnen.

Der er pt. registreret 166 børn til overgang til SFO samt 52 til start i privatskole.