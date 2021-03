Politikerne vil igen forsøge at overbevise politiet om, at der skal etableres en 2-1-vej på et større stykke af Ravnsbjergvej. Foto: Torben Andersen.

Vil presse mere

Efter flere møder mellem repræsentanter for Odsherred Kommune og Midt- og Vestsjællands Politi udarbejdede administrationen et oplæg trafiksanering på Ravnsbjergvej. Men et enigt udvalg afviste tirsdag forslaget, som kun indeholder 2-1-veje på mindre strækninger på Ravnsbjergvej. Politiet mener, at oversigtsforholdene på flere steder er begrænsede, og dermed kan man ikke etablere 2-1-veje over hele strækningen.