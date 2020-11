Første del af planerne for havne-området i Rørvig fremlægges på Havnerådets møde mandag den 16. november. Foto: Marianne Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Vil øge sikkerheden ved havnen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vil øge sikkerheden ved havnen

Odsherred - 05. november 2020 kl. 15:45 Af Jesper Danscher Kontakt redaktionen

Havnen i Rørvig bliver forandret i det kommende år, når fase 1 af 3 føres ud i livet. Havnerådet bliver på sit møde mandag den 16. november præsenteret for planerne fra en arbejdsgruppe.

Planer, der gerne skulle være gennemført med udgangen af 2021.

For at sikre større sikkerhed for gående og trafik på sydmolen anbefaler arbejdsgruppen, at der opsættes en bom ved starten af sydmolen, som anvendes i højsæsonen. Den nordvestlige adgang til det lille p-areal sydvest for kajakklubben anbefales lukket permanent. Der vil fortsat være adgang til p-arealet uden for højsæsonen via sydmolen. Arealet anvendes i højsæsonen af omkring 50 aktive ungdomssejlere til af- og tilrigning, opbevaring af joller samt undervisning.

Arbejdsgruppen anbefaler også, at der anlægges græs på arealet mellem slæbestedet og i et område nordøst for fiskerestauranten mod havnen, i alt ca. 1000 kvm. Området skal udgøre et rekreativt område med borde og bænkesæt samt mulighed for placering af temporær scene. Området afgrænses af buske eller mindre træer mod p-arealet.

Arbejdsgruppen anbefaler, at Cirkuspladsen ved Toldbodvej får et officielt skilt med »P-plads til Rørvig Havn« med markering af for eksempel, maksimal parkering på 12 timer og maksimal parkeringstid på Rørvig Havn på tre timer. Samtidig vil arbejdsgruppen anbefale, at Rørvig loppemarked flytter til Rørvig Havns nordvestlige p-areal.

Arbejdsgruppen foreslår, at havnens desuden nuværende grillhus omdannes til miljøstation for havnens brugere og at der søges Kystdirektoratet om etablering af nyt grillhus på en platform ud i vandet ved sydmolens syd-sydøstlige hjørne.

Mens fase 1 skulle være gennemført næste år, vil fase 2 og 3 ifølge planerne tage op mod 10 år.