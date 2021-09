Byrådet i Odsherred Kommune har førstebehandlet budgettet, og afventer nu hvilkle høringssvar der kommer, før budgettet kan besluttes. Foto: Foto: Margrethe Groth

Send til din ven. X Artiklen: Vil lytte til høringssvar, men næppe meget at ændre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vil lytte til høringssvar, men næppe meget at ændre

Odsherred - 07. september 2021 kl. 20:27 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Budgettet er aftalt mellem partiernes gruppeformænd, men er kun førstebehandlet i byrådet - dog først efter en livlig debat, hvor alle partierne slog fast, at de vil lytte til de høringssvar, der kommer ind i de næste uger, også selvom de erkender, at der ikke er meget at flytte på i budgettet.

Før budgettet kan vedtages endeligt skal der gennemføres en høringsfase, og så skal bdugettet behandles engang mere i byrådet.

Niels Nicolaisen (V) ville ikke acceptere, at nogle kalder budgettet for visionsløst, og Julie Jacobsen (DF) sagde, at nok betyragtede hun budgettet som lidt af en leverpostejsaftale, men til gengæld var der smurt over hele »brødet,« og så opfordrede hun til, at der ved anden behandling af budgettet blev overvejet om ikke der kan findes ekstra ressourcer til Ung i Odsherred.

Thomas Nicolaisen (S) roste borgmesteren for budgetarbejdet, og sagde, at han glædede sig over, at der var tale om et kludetæppe-budget og ikke et fløjbudgettet, for nu lå budgettet sådan lige i midten, som de Radikale bedst kan lide det.

Helge Fredslund (Nyt Odsherred) sagde, at borgmesteren havde haft syv føjelige gruppeformænd, og at hans arbejde havde været nemt, og så reflekterede han over om budgetprocessen er helt rigtig, for ifølge ham, kan man nå et bedre resultat, hvis de politiske drøftelser lå forud for aftalens indgåelse.