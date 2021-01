Vil lukke effektivt forbrændingsanlæg: Regningen kan blive kommunernes

Odsherred Kommune er en af de ejerkommuner, der risikerer en regning, når folketingets beslutning om at lukke forbrændingsanlæg skal realiseres.

Odsherred - 19. januar 2021 kl. 20:26 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Affald bliver i stigende omfang genanvendt, og det kommer til at koste en række forbrændingsanlæg livet. Det er aftalt i statens klimaaftale, og det rammer blandt andre anlæg Argos kommuneejede anlæg i Roskilde.

Et anlæg som Odsherred Kommune er medejer af, og det risikerer at blive dyrt for kommunen, for det vil koste omkring en millard kroner at lukke anlægget ned, og folketinget vil, indtil videre, bidrage med 200 mio. kr., så borgmester Thomas Adelskov (S) slår fast, at økonomiudvalget holder skarpt øje.

»Vi holder øje med processen, for det kan risikere at blive dyrt for Odsherred, men indtil videre er det en politisk kamp på Christiansborg. Grundlæggende er der en solidarisk betalingsordning, der betyder, at borgere i Odsherred ikke skal betale mere end dem, der bor i Roskilde, selvom affaldet skal køres til Roskilde. Den ordning skal fortsætte, for fremover skal affaldet køres til et forbrændingsanlæg ved København, og det vil uden tvivl komme til at medføre mere co2 udledning og diesel fra de lastbiler, der skal køre affaldet den længere vej. Egentlig så jeg helst, at der blev oprettet èt stort anlæg centralt på Sjælland, men lige nu er det en politisk kamp, og der foregår i øjeblikket et stort lobbyarbejde, som vi følger tæt,« siger han.

En del af lobbyarbejdet består i, at Argos direktør har skrevet ud, at det er tosset at lukke deres anlæg, fordi det er et af landets mest effektive og mest miljøvenlige.

