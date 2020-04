AOB Ejendomme vil bruge de næste par måneder på at undersøge mulighederne for, hvad Storegade 19 kan bruges til, hvis kommunen ikke vil forlænge lejeaftalen nok engang, så Ung i Odsherred kan blive boende. Foto: Marianne Nielsen

Vil lave lejligheder i ungekulturhus

I næste uge mødes bestyrelsen for AOB Ejendomme for at drøfte, hvad en anden af ejendomsskabets bygninger, den store hvide villa på den anden side af gaden, Storegade 19, skal bruges til i fremtiden.

- På bestyrelsesmødet vil jeg foreslå, at vi sætter nogle kloge hoveder til at finde ud af, hvordan vi kan udnytte den ejendom, og hvad der er af muligheder. Det kunne være to-værelses lejligheder - for eksempel til enlige eller ikke så store familier. Vi oplever et behov fra unge mennesker, som ikke vil være i ungdomsboligerne, men en mindre bolig, siger bestyrelsesformanden til Nordvestnyt.