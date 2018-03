Se billedserie Særligt medarbejderne i den kommunale hjemmepleje håber, at overenskomstforhandlingerne kommer til at betyde flere ansatte i hjemmeplejen.Foto:Hans-Jørgen Johansen

Vil kæmpe for pengene

Odsherred - 27. marts 2018 kl. 21:33 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Velfærd igen,« »flere hænder.« De røde fingerplakater fra fagforeningen FOA dannede med røde faner og 50 fredeligt demonstrerende tillidsfolk fra socialpædagogerne, lærerne, HK og andre fagforeningsfolk dannede espalier før aftenens byrådsmøde, og meldingen var klar.

Der skal skabes folkelig baggrund for lønkrav til de eksisterende overenskomstforhandlnger, og så var det de demonstrerendes håb, at politikerne ville give et løfte om at sparede locoutmidler bliev rreserveret til de berørte områder, men det ville de ikke.

At overenskomstforhandlingerne handler om virkelighed er der næppe tvivl om, og flere af de tilstedeværende repræsentanter fra den kommunale hjemmepleje kunne fortælle, at der mangler ansatte, og at de håber at skulle der blive et økonomisk overskud på en eventuel lockout skal de gå til flere ansatte.

I byrådssalen måtte politikere og embedsmænd bære stole til de mange gæster og borgmester Thomas Adelskov (S) glædede sig over, at se så mange medarbejdere, og så gjorde han det klart, at han ikke håber der kommer en konflikt fra næste uge.