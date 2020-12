Formand for Vig Bio, Bente Elvert, tjekker ikke postnumre hos biografgængere. Foto: Per Christensen

Vil ikke være politibetjent i biografen

- Vi beder altså ikke folk om at vise sygesikringsbevis, inden de kommer ind. Jeg vil ikke være politibetjent, men satser på, at folk selv vil tage vare på det, siger Bente Elvert som er formand for Vig Bio.

- Vi gør meget for at fortælle folk, at de skal passe på, og har indrettet os, så gæsterne ikke skal stå i kø ved popcornmaskinen eller sodavandsmaskinerne. Du falder næsten over alle de flasker med håndsprit, der er stillet op, og alle bærer mundbind, så længe de går rundt. Så skulle der snige sig en gæst ind, som snakker københavnsk, så går det nok, siger Bente Elvert.