Vil ikke agere politibetjente: Tvivl om kendis-fodbold i Rørvig

Odsherred - 22. april 2021 kl. 07:35 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Sidste år måtte Rørvig IF aflyse det store publikums-trækplaster Landliggerkampen mellem kendisser og lokale fodbold-helte, på grund af forbuddet mod de store forsamlinger, og nu frygter næstformand Peter Ryberg, at det også kan gå den vej til sommer.

- Med vores godt 4000 betalende gæster til Landliggerkampen er vi er jo oppe i en størrelse arrangement i kategori med for eksempel Vig Festival, og spørgsmålet er, under hvilke omstædigheder vi så får lov til at afvikle kampen, hvis vi får lov, siger Peter Ryberg.

- Vi er meget i tvivl, om vi tør tage ansvar for Landliggerkampen under de forhold, der lægges op til med for eksempel coronapas ved indgangen. Vi ville være nødt til at hegne Højsandet Stadion helt ind, hvis vi skal være sikre på at kontrollere alle gæster. Og der vil helt sikkert være nogle, der vil sige, at de bare skal ind, og det skal være nu. Så skal vi stå der og være politibetjente. Det er uholdbart.

- Spørgsmålet er også, hvor mange vi må lukke ind. Og om vi er tvunget til at sektions-opdele, for det kan vi ikke. Landliggerkampen er en hyggelig familiebegivenhed, hvor en masse mennesker er helt tæt sammen på stadion og går op og henter øl og vand og mad undervejs. Det er selve konceptet. Vi er nødt til at tænke i økonomiske baner, hvis vi skal have overskud på arrangementet, siger Peter Ryberg.

Hvad med de kendte? Det er også ved at være i absolut sidste øjeblik at spørge de kendte fodboldspillere, standup-komikere, skuespillere og mediefolk, om de vil stille op på showholdet og i kommentatorboksen.

- Jo længere tid, der går, før vi får at vide, hvordan kampen må afvikles, jo mere usikkert bliver det, om de kendte overhovedet vil komme og spille med i den her situation. Der er et par stykker, der har sagt, at de vil komme - i forventning om, at alle er vaccineret til den tid. Men den dato bliver jo hele tiden skubbet, siger næstformanden.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, hvis Landliggerkampen må aflyses for andet år i træk, fordi det er vores store indtjeningsmulighed. Men lige nu er vi bare meget i tvivl, om vi tør kaste os ud i det, siger næstformanden.

I 2019 var der publikumsrekord med 4388 betalende gæster, plus hjælpere og børn, i alt over 5000 mennesker tæt samlet, og der kom et overskud på op imod en kvart million kr. til det lokale ungdomsarbejde.