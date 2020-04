Så tæt pakket kan der være til et velbesøgt Vig Tuske- og Kræmmermarked (foto fra 2014), men nu vil bestyrelsen undersøge med politiet, om det kan lade sig gøre at åbne i en nedskåret, reguleret model.

Artiklen: Vil i dialog med politiet: Håber at kunne åbne som et mindre marked

Foreningen Vig Tuske- og Kræmmermarked, der arrangerer udendørs-markeder i Vig på onsdage og lørdage, vil nu gå i dialog med politi- og sundhedsmyndigheder for at undersøge, om der er en måde, så det sundheds-forsvarligt kan lade sig gøre at åbne markedet i en mindre udgave, hvor antallet af kræmmere er skåret ned til 120.