Afdelingsleder Henriette Juhl lægger op til, at der skal hygges ekstra om beboerne i den kommende tid. Foto: Torben Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Vil hygge om beboerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vil hygge om beboerne

Odsherred - 12. marts 2020 kl. 18:32 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På et kontor på Solvognen har afdelingsleder Henriette Juhl torsdag morgen travlt med at følge med i, hvad skal ske for hendes ansvarsområder, plejecentrene, demensindsatsen og Madservice.

Sundhedsmyndighederne har meldt ud, at pårørende ikke bør besøge deres familiemedlem på plejecentre i de kommende 14 dage. Og derfor har man på plejecentrene i Odsherred fra torsdag morgen haft travlt med at ringe til de pårørende.

- De pårørende følger jo godt med, og de har reageret stille og roligt på udviklingen. En del af vores beboere er også tilfredse med, at risikoen for at blive smittet bliver reduceret. Og så er der også nogle, som er lidt forvirrede over, hvad der sker, siger Henriette Juhl, som også gør opmærksom på, at nogle ældre i forvejen kun ret sjældent får besøg af pårørende.

- Vi må aflyse vores aftaler med daginstitutioner og arrangementer med folk udefra. Vi vil gøre en ekstra indsats for at hygge om beboerne i de kommende dage og uger, fortæller Henriette Juhl.

Personalet arbejder under en nødplan.

- De betyder, at mødetidspunker og mødedage kan blive ændret. Hele situationen giver naturligvis noget usikkerhed hos de ansatte, for nogle skal jo også forsøge at få deres passet i den kommende tid. Men vi skal nok finde nogle løsning, og vi må hjælpe hinanden. Det vigtigste er at bevare roen, selv om meget ser lidt usikkert ud lige for medarbejderne, siger Henriette Juhl.