Vil holde byrådsmøde i sportshal

I en fælles henvendelse til borgmester, Thomas Adelskov (S), foreslår gruppeformand for Venstre Mathias Hansen og kommunens 1.viceborgmester, Thomas Nicolaisen (R), at der afholdes et fysisk byrådsmøde i denne måned og at det skal holdes i idrætshallen Borren i Højby.

Og mødet i april ser heller ikke ud til at blive holdt.Fagudvalgene har mødtes via Skype, men det har givet tekniske udfordringer, og nu har Venstre og Radikale fået nok.

Søg dispensation

Ifølge de to politikere vil byrådet kunne samles i behørig afstand til hinanden i Borren, og samtidig vil byrådsmødet kunne live-transmitteres, som møderne plejer at blive.



De to politikere slår fast, at Borren altid har været tænkt som mere end en idrætshal, og de mener at et byrådsmøde vil kunne cementere hallens rolle som kommunens kulturhus.

Men, da byrådet består af 25 medlemmer, og der derudover skal være plads til embedsfolk, så bliver der brug for en dispensation for forbud mod forsamlinger på flere end 10 personer.

Noget som de to opfordrer Thomas Adelskov til at søge via indenrigsministeriet



Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Thomas Adelskov.

