Kunstneren Maj D skal udføre et landart-værk, hvor der bruges et 50 meter langt fiskenet og indsamlet, farvesorteret skrald fra strandene. Hun efterlyser frivillige skralde-samlere. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Vil du være med: 200 par hænder skal samle strandaffald til kunstværk

Odsherred - 15. april 2021 kl. 21:45 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Kunstneren Maj D fra Sjællands Odde og Geopark Odsherreds geo­log, Jakob Walløe Hansen, har planer om at kunne folde et 50 meter langt fiskenet - et strandfund - ud som landart på en lokal bakke i kunst-projektet »Kystværk«.

Tanken er, at der på fiskenettet fastgøres indsamlet, farvesorteret strand-skrald i en kunstnerisk komposition - med påmonteret lys.

Og for at skaffe materialer har projekt-magerne brug for masser af hjælpende hænder med gribetænger og skraldeposer.

Miljøministeriets Strandoprydningspulje har give Maj D og Geopark Odsherred 176.000 kr. i støtte til et skrald-opsamlingsprojekt, der skal finde sted søndag den 18. april som led i den landsdækkende Affalds­indsamlingen - Danmarks Naturfredningsforenings årlige indsamling af affald i naturen.

Håbet er at kunne få 200 frivillige i gang med at samle skrald på 16 Odsherred-strande.

Affaldet indsamles og sorteres, og derefter vil Maj D håndplukke materialer, som kan bruges til landart-værket.

- Vi skal bruge rigtig meget affald, og rigtig mange indsamlere, for værket skal være 50 meter langt, siger Maj D, der inviterer alle interesserede til at være med som indsamlere på affaldsdagen.

Hun understreger, at corona-afstandsregler og forsamlingsloft let kan overholdes på grund af den store spredning og de mange lokationer.

Maj D har tidligere stået bag skulpturen »Klimasprutten«, bygget af indsamlet skrald og opstillet på Odden Havn og senere flyttet til Aarhus Havn.

- »Kystværk« bliver et mere abstrakt værk end »Klimasprutten«, en slags kæmpe, et lysende tæppe, der smyger sig omkring en bakke, fortæller Maj D, der drømmer om at få tilladelse til at anbringe værket på Esterhøj i Høve.

Kunstværket skabes i Maj D's værksted på »YdreLand« på Sjællands Odde.

Hvis corona-restriktionerne tillader det, vil det også blive muligt at være med til den del af projektet i forår og sommer.

Kunstværket vil blive indviet den 3. juli under Geopark Festival 2021.