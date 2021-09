Se billedserie Asker Svenlin fra Rørvig er formand og stifter af Odsherred Boulders, som er i fuld gang med at rejse penge til at etablere en klatrehal i den tidligere printpladefabrik i Nykøbing.

Vil bygge klatreparadis i gammel fabrik

Odsherred - 18. september 2021 Af Marianne Nielsen

Elektricitet er der ikke noget af, og rummet ligner mest af alt et forladt opholdssted for hjemløse med graffiti på betonvæggene, en blændet portåbning og metalstivere, der har boret sig gennem loftspladerne.

Men for 21-årige Asker Svenlin er et par hundrede ubrugte kvadratmeter lokale i et hjørne af den tidligere printpladefabrik Ruwell helt perfekt til formålet.

- Vi vil gerne lave et sted, hvor alle kan komme og klatre. Det skal drives af frivillige, og her skal ikke være vagter, der holder øje med folk. Man får en chip, som man kan lukke sig ind med, og så er det op til folk selv skal være med til at vedligeholde stedet, fortæller han.

Planen er, at der bliver nogle dage, hvor man kan komme og hygge og møde foreningens medlemmer og snuse til sportsgrenen. For det sociale er en stor del af bouldering-kulturen.

- Man bliver bidt af det, og selvom det nok er de unge, der vil blive tiltrukket af det, så er det en sport for hele familien. En sport, hvor der ikke er køns- eller aldersopdeling, og hvor socialt samvær også fylder en hel del, siger Asker Svenlin.

- Mange unge flytter jo fra Odsherred, og vi vil gerne prøve at lave noget, som kan holde fast i nogle af dem - eller give dem en relation, som gør, at de flytter tilbage igen, fortsætter han.

Inspireret af Hillerød Ideen til den nærmest selvbetjente og frivilligt drevne klatrehal har han fra Hillerød, hvor han har klatret.

Den unge mand med de lyse krøller er egentlig i gang med at gå i sin fars fodspor, og er i lære som bådbygger hos faren i Rørvig. Men i fritiden, er det klatredisciplinen bouldering, der optager Asker Svenlin.

Derfor har han startet foreningen Odsherred Boulders, og via sin læreplads er kontakten til sejlmageren i Ruwell-bygningen i Nykøbing blevet etableret.

- Vi samarbejder jo meget med Sail Repair, og jeg vidste han lejede rummene ud, så snakkede jeg med ejeren om lokalerne, og da han selv klatrer, syntes han projektet lød fedt, så nu står vi her, siger Asker Svenlin, der håber at kunne være klar til at åbne klatrehallen i begyndelsen af 2022.

Lokalet er 198 kvadratmeter og der er 4,60 m til spær plus 40-50 cm fra spær til loft hvilket giver den perfekte højde til klatrevæggene. Og så ligger det bare 350 m fra togstationen, hvilket gør det meget tilgængeligt at komme til og fra med offentlig transport.

Søger fondsmidler Lige nu er han i gang med at søge finansiering til materialer, og Odsherred Kommune har allerede støttet med 27.000 kroner.

- Jeg venter på svar fra flere fonde, og jeg håber også, at vi kan få nogen til at melde sig ind i foreningen, inden hallen står klar. Som en slags støttebidrag, fortæller han.

Selve lokalet i den store bygning har egen indgang med en stor port som er mulig at åbne op for om sommeren.

Asker Svenlin har mange frivillige, der står på spring for at give et nap med opbygning, når pengene til materialer er på plads og købt ind.

- Der er 20-30 frivillige, der står klar den dag, vi kan komme i gang med at bygge. Flere af dem er håndværkere, så vi kan lave rigtig meget selv, og det betyder også, at vi lige nu ligger 600.000 under det oprindelige budget, der var sat til cirka 1,6 millioner kroner, siger han.