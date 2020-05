Vil bruge 3 mio. på tilbygning i Mejeriet

Mejeriet er i dag base for Odsherred Musikskole, men i forbindelse med en større bygningskabale, foreslår administrationen nu, at Ung i Odsherreds afdeling i Asnæs flytter sammen med musikskolen.

En flytning til Mejeriet, vil kræve en tilbygning. Her er det administrationens forventning, at en tilbygning på 150 m2, samt yderligere benyttelse af den store sal på biblioteket, vil være nødvendigt, for at kunne etablere Ung i Odsherred i lokalerne sammen med Musikskolen.