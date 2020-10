Skal handlen have lov til at ligge ved Odsherredvej? Nu indkalder borgmester Thomas Adelskov (S) gruppeformændene for at få en afklaring, så investorerne ved, hvad de har at holde sig til. Foto: Preben Moth

Vil berolige investorer

- I det øjeblik, der opstår tvivl om, hvad den fremtidige strategi er for kommunen, så holder investorerne igen. Der er ikke nogen tvivl om, at nogle af de investorer, som lige nu kigger på Nykøbing, helst vil ligge ved omfartsvejen, hvor der er trafik, siger Thomas Adelskov og fortsætter:

- Hvis der er en mulighed for at komme derud, så vil de jo holde tilbage med deres investeringer, indtil en afgørelse er truffet. Andre investorer, der helst vil ligge i midtbyen, kan blive bekymret for, om midtbyen bliver affolket. Der er derfor brug for en hurtig afklaring, og allerhest med et enigt byråd, der siger, hvad der er, man kan regne med i de kommende år. På den måde vil investorerne vide, hvad de har at forholde sig til.