Vikingerne har indtaget Kongeengen

I Nykøbing er vikingerne fra Isøre rykket på græs på Kongenengen og hele den kommende uge, kan man komme gratis forbi og opleve håndværk, spil og lege som man hyggede sig med dengang elektronik og tekokolig fra en by i en fjern fremtid.

- Det er tredje år i træk vi holder Isøre Vikingemarked. Vi samler vikinger fra hele Danmark her, men i år er det lidt anderledes, for vi har ikke mad og drikkeservering på grund af corona, og vi lukker kun 100 mennesker ind ad gangen, fortæller Chris Pedersen fra arrangørgruppen.

Normalt kommer der omkring 250 vikinge-nysgerrige om dagen i den uge, der er Vikingemarked, men i år bliver det lidt sværere at få et præcist overblik over besøgstallet.