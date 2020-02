Thomas Nicolaisen (R) var trådt til som vikar for borgmester Thomas Adelskov (S) ved torsdagens byrådsmøde. Foto: Helene Nielsen.

Vikar i borgmesterstolen

Der blev ringet med klokken til tiden på rådhuset i Højby, og det var de radikales tur til at vælge sangen, da Thomas Nicolaisen (R) tirsdag aften stod i spidsen for byrådsmødet, som vikar for Thomas Adelskov (S). Vikaren valgte »I Danmark er jeg født«.